İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, daha önce başvuruların 22 Mart 2023 günü saat 19.00’a kadar yapabileceğini duyurduklarını, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle Genel Merkez kararıyla başvuru süresinin 2 gün daha uzatıldığını bildirdi. Yıldız, aday adaylarının 24 Mart Cuma günü saat 19.00’a kadar başvuru yapabileceğini kaydetti.

Öte yandan bugüne kadar kurucu İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ankara’da yaşayan hemşehrimiz Abdullah Mutlu Tokgöz, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi Sinem Sarı, ilimizin tanınmış avukatlarından Mehmet Fatih Arslan, İnşaat Mühendisi Günay Çimen ve Ankara'da yaşayan Çorumlu iş insanı Abdullah Karaman, İYİ Parti Çorum Milletvekilliği aday adayı olduklarını duyurdu.

(Haber Merkezi)

