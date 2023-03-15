İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İslam Çağrı Çağlayan, adaylık süreci ile ilgili takvim hakkında bilgi vererek, milletvekili aday adaylarının bugünden itibaren 22 Mart 2023 günü saat 19.00’a kadar başvurularını yapabileceğini açıkladı.

Çağlayan, aday adayı olmak isteyenlerin başvuru şartları ve istenilen belgelerle ilgili gerekli bilgileri İl Başkanlığından öğrenebileceğini kaydetti.

Başvuru sürecinin 22 Mart’ta sona ereceğini sözlerine ekleyen Çağlayan, tüm aday adaylarına başarılar dileyerek, seçimlerin Millet İttifakının başarısıyla sonuçlanacağına yürekten inandığını vurguladı. (Haber Merkezi)

