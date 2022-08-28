İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 6 ilin katılımı ile Sungurlu’da düzenlenecek olan program netleşti. Yerel yönetimler başkanı ve başkan yardımcılarının katılacağı program bugün gerçekleştirilecek.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın verdiği bilgiye göre; İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı, Muğla Milletvekili Metin Ergun, Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Başkan Yardımcısı, GİK Üyesi Burhanettin Kocamaz, Başkan Yardımcısı Behçet Saatci ve Başkan Yardımcısı Mete Koca, bugün sabah saatlerinde Sungurlu’ya gelecek.

Saat 10.00’da Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret edecek olan grup, 10.30’da esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Saat 12.00’de ise mesire alanında basın açıklaması ve yerel yönetimler istişare toplantısı gerçekleştirilecek.

Amasya, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Tokat ve Yozgat illerinden katılımın sağlanacağı toplantıda, il başkanları, bölge milletvekilleri, bölge belediye başkanları, yerel yönetimler il ve ilçe başkan yardımcıları ve bütün belediye meclis üyeleri katılacak. (Haber Merkezi)

