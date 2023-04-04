Son bir haftadır, cadde üzerinde MHP yönetiminin seçimlere yönelik astırdığı Devlet Bahçeli görselleri bulunuyordu.

Sinan Ateş’in öldürülmesinin ardından yaptığı her grup konuşmasında bu işin üzerine gideceğini ve katillerini yakalayacağını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, 2 Şubat tarihinde Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etmişti.

Sinan Ateş Kimdir?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa etmişti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.