10 ilde büyük yıkıma neden olan, çok sayıda can kaybının yaşandığı, yüzlerce kişinin yaralandığı, binaların yıkıldığı depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatı ile tüm illerde parti teşkilatları tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, daha sağlıklı bir koordinasyon sağlanması amacıyla yardımların parti binasında toplanacağını, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların İl Başkanlığı ile irtibata geçebileceğini bildirdi. İl Başkanı Yıldız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ise şu şekilde sıraladı.

-Çadır içi soba

-Uyku tulumu (yetişkin / çocuk)

-Uzay battaniye,

-Cep ısıtıcı,

-Sentetik içlik (bebek / çocuk)

-Eldiven, atkı, bere, çorap (bebek / çocuk / yetişkin)

-Polar battaniye, polar ara katman

-Kışlık bot, kışlık mont (yetişkin / çocuk)

-Bebek bezi, mama, biberon

-Hijyenik ped

-Islak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu

-El feneri

-Kalem pil, kibrit

-Kullanılmamış kıyafetler (yetişkin / çocuk)

GENEL MERKEZ BÖLGEDE

Erkan Yıldız, ayrıca Genel Başkan Meral Akşener’in depremden etkilenen illere heyet gönderdiğini bildirdi. Bu çerçevede; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya İYİ Parti’den heyetler gönderildi.

(Haber Merkezi)

