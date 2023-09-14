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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ili tamamında seçimlere tek başına gireceklerini açıkladı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Meral Akşener’in başkanlığında toplandı. Toplantıda; İYİ Parti'nin Türkiye'nin 81 ilinde ve bütün ilçelerinde kendi logosu ve kendi adayıyla seçime girmesi kararı alındı. Önceki gün gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda 81 ilde aday çıkarma kararı oylandı ve oy çokluğuyla karara bağlandı, resmiyet kazandı.

Partinin kararını değerlendiren İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “İYİ Parti'mizin bütün Türkiye'de kendi logosu ve adaylarıyla seçime girme kararı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Rotamız net pusulamız millet” dedi.

Erkan Yıldız, Çorum’da da merkez ve tüm ilçelerde belediye başkanlığına ve meclis üyeliklerine aday çıkartacaklarını, hazırlıklara şimdiden başladıklarını söyledi.