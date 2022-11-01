İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ile çok sayıda partilinin katılımı ile İYİ Parti Ortaköy İlçe Teşkilatı 3. Olagan genel kurulu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve divanın teşekkülü ile başlayan genel kurulda yönetim, denetim kurulu ve mali raporlar okunarak ibra edildi.

Genel kurulda siyasi konuşmaların ardından ise seçime geçildi. Ortaköy İlçe Başkanı Durdu Arçok’un yeniden aday olmadığı seçimde yeni İlçe Başkanı Hurşit Başıbüyük seçildi.

İl Başkanı Özsaçmacı, Arçok’a teşekkür ederken, Başıbüyük’e de görevinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

