Divan heyeti üyelerinin seçiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kongrenin açış konuşmasını yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, İYİ Parti’nin aralıksız 20 yıllık bir mücadelenin sonucu olarak burada partinin Merkez İlçe Kongresini düzenlediklerini belirtti. İYİ Parti’nin sabrın, mücadelenin ve cesaretin adı olduğunu vurgulayan Oral, “İYİ Parti haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve direnç gösteren cesur insanların adıdır” dedi.

Partiye yeni katılan isimler için düzenlenen rozet takma töreni ve plaket töreninin ardından seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen seçimde Orhan Odabaş, Çorum İYİ Parti Merkez İlçe’nin yeni başkanı oldu.

Odabaş’ın yönetimi Gülşen Delice, Ebru Üstün, Aslı Canday, Nurten Büker, Neşide Nergis Çetin, Refiye Mert, Şule Kamışlı, Meral Kassar, Semiha Varlı, Perihan Kirci, Yeşim Demir, Ahmet Tursun, Mustafa Atılgan, Hüseyin Doğrusöz, Murat Darbaş, Muhammet Enes Şener, Şenal Uğural, Mustafa Yzık, Nihat Öymen, Haydar Yağmur, Ali Tekin, Emre Erdoğan, Ali Balakcı, Davut Subaşı, İsmail Akbal, Ferhat Tök, Bekir Yalkan, İsmail Yazar, Mehmet Mert, Mehmet Aktürk, Mehmet Kayalı ve Yılmaz Dolgun’dan oluştu.

(Tugay GÖKTÜRK)