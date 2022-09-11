Özsaçmacı’ya ziyarette Hukuk ve Adalet Politikaları Başkan Yardımcıları Av. Süleyman Arda Afat, Av. Muhammet Enes Şener, Seçim İşleri Başkan Yardımcıları Av. Orhan Odabaş ve Av. Murat Darbaş da eşlik etti.

Özsaçmacı ve beraberindekiler, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, yeni adli yılda tüm hukukçulara başarı ve kolaylıklar diledi.

Baro Başkanı Kalıpcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

