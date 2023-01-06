Çırağan Düğün Salonu'nda saat 13.00'de başlayacak kongrede önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ve önceki dönem Milletvekili Aday Adayı Av Muhsin Kocasaraç il başkanlığı için yarışacak.

ÖZSAÇMACI BIRAKIYOR

Mevcut İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 6 yıldır sürdürdüğü görevinde tekrar aday olmayacağını ve yönetimi yeni seçilecek ekibe bırakacağını bildirdi.

Kongre ile ilgili bir açıklama yapan Özsaçmacı, “Türk demokrasisine nefes aldıran kararlı yürüyüşümüz, parti içi demokrasinin toyu olan 3. Olağan İl kongremiz ile devam ediyor. Millet iradesinin mutlaklığına inanan insanlar olarak, parti içi demokrasi konusunda da aynı inanç ve kararlılığa sahibiz. Bu nedenle, her bir mensubumuzun irade ve tercihini saygıyla selamlıyorum. Bu vesile ile altıncı yılında bulunduğum il başkanlığını kongremizde yeni seçilecek olan yönetime bırakacağımı belirterek il başkanlığına aday olmadığımı belirtmek isterim. Bu süreçten sonra Genel Başkanımızın uygun göreceği her türlü göreve hazır olduğumu bildirerek partimin emrinde olduğumu kamuoyuna duyururum” dedi.

Kongrenin yarın saat 13.00’de Çırağan Sarayı Düğün Salonunda yapılacağını bildiren Özsaçmacı, “Kongremiz, iktidar yürüyüşün en önemli merhalelerinden biridir. Kıymetlidir, kutludur” diye konuştu.

Bekir Özsaçmacı, tüm partilileri ve Çorum halkını kongreye davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

