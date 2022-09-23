İlimiz Mecitözü ilçesine çıkarma yapan İYİ Parti heyeti, halkın sorunlarını dinleyerek, parti politikaları hakkında bilgi verdi.

SORUN DİNLEDİLER

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İlçe Başkanı Hüseyin Koca, Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, Kadın Kolları Başkanı Gülşen Delice, Eğitim Politika Başkanı Menekşe Fakı, Başkan Yardımcısı Sinem Sarı, İlçe Koordinatörleri Neşide Küçüker, Emel Aydoğdu ve bazı partililer, Mecitözü’nde sebze-meyve pazarını ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarın nabzını yoklayan ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan Özsaçmacı ve beraberindekiler, zamlardan ve hayat pahalılığından yakınan vatandaşlara sabırlı olmalarını tavsiye ederek, “güneşli günler yakın” ifadesini kullandı.

BELEDİYE ZİYARET

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ı makamında ziyaret eden İl Başkanı Özsaçmacı ve beraberindeki heyet, yapılan çalışmalar ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İYİ Parti heyetine teşekkür etti.

YENİ ÜYELERE ROZET

Özsaçmacı ve beraberindekiler, ayrıca partiye yeni üye olan vatandaşların rozetini takarak hayırlı-uğurlu olsun temennilerini paylaştı.



(Volkan SINAYUÇ)

