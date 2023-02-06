Tutuş Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanına İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin ile İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Ayancı da katıldı.

Köy halkı ile bir süre sohbet eden İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve beraberindekiler, köy halkından sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Köy halkı, bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua etti.

Köy Muhtarı Cihan Karakaş ve vatandaşlar, yağmur duası ve şükür kurbanı organizasyona katılan Erkan Yıldız ve beraberindekilere teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

