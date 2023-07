“CUMHURBAŞKANLARI BÖYLE KONUŞMAZLAR.’’

Konuşmasına; “Sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama Cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar. Recep Bey’in 3. tehdidi üzerine hem birinci kattan hem üçüncü kattan teammüden, ben eski İç İşleri Bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır.’’ sözleriyle başlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce kendisine yönelik söylediği tehditleri hatırlattı.

“KORKMUYORUM RECEP BEY!’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son olarak iki gün önce; “Beni kendinle uğraştırma.’’ tehdidinin ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının 2 ayrı yerden kurşunlandığını söyleyen Akşener;

“Siyasi partilerin seçime bir buçuk ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey. Ama seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum, bugün bize yarın sizedir. Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı. Allah’tan başka bir kişiden korkuyorsam eğer, eğer Cenabıhakkın dışında bir Allah’ın kulundan korkuyorsam eğer Allah beni kahretsin. Korkmuyorum Recep Bey.’’ dedi.

’SEN CUMHURBAŞKANISIN. BU ÜLKENİN TÜM KADINLARININ, TÜM ERKEKLERİNİN, TÜM GENÇLERİNİ, TÜM ÇOCUKLARININ; NAMUSUNUN, ŞEREFİNİN, CAN GÜVENLİĞİNİN, MAL GÜVENLİĞİNİN KORUNMASINDAN MESULSÜN.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görevinin sorumluluğunu hatırlatan Akşener; “Sen Cumhurbaşkanısın. Bu ülkenin tüm kadınlarının, tüm erkeklerinin, tüm gençlerini, tüm çocuklarının; namusunun, şerefinin, can güvenliğinin, mal güvenliğinin korunmasından mesulsün.’’ diyerek daha önce yapılan tehditlerin ve saldırıların bir sonuca varamadığını ifade ederek bu saldırının da sorumlularının da yakalanamayacağını söyledi.

Bu sistemin ve bu yargı sisteminin daha fazla sürdürülemeyeceğinin altını çizen Akşener;

“Aziz milletim, bugün bana bugün bize yarın size. Evlatlarınız tehdit altında. Bir buçuk ay sonra 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz helal oylarınızla bu ucube bu çirkin bu pis bu iğrenç sistemi değiştireceksiniz.’’ diyerek açıklama esnasında yanında bulunan Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek;

“Yanımda Ekrem başkan duruyor. Seçimini iptal ettiler, seçimini. Aziz İstanbullular ne yaptınız? 13 bin 500 farkı 805bin farka çevirdiniz. Ben milletime güveniyorum.’’ dedi.

“DEĞERLİ KADINLAR; EĞER BU ZULMÜN, BU PİSLİĞİN, BU İĞRENÇLİĞİN, BU HUKUKSUZLUĞUN BİTMESİNİ İSTİYORSANIZ; 14 MAYIS’TA OYLARINIZI MİLLET İTTİFAKI’NDAN YANA KULLANACAKSINIZ. BU KADINA, İYİ PARTİ’YE OY VERECEKSİNİZ’’

Bir erkek siyasetçiye yapılamayan her türlü hakaret, pislik, iğrençlik, iftiranın kendisine yapıldığını ifade eden Akşener, bunun esas sebebinin kadın olması olduğu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Siyasette var olan bir kadına bunlar yapılabiliyorsa sizin çocuklarınıza, sizin kızlarınıza neler yapılmıyor hep birlikte görüyoruz. Eğer bu zulmün, bu pisliğin, bu iğrençliğin, bu hukuksuzluğun bitmesini istiyorsanız değerli kadınlar; 14 Mayıs’ta oylarınızı Millet İttifakı’ndan yana kullanacaksınız. Bu kadına, İYİ Parti’ye oy vereceksiniz ve Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Partimizi de 1. parti yapacaksınız. Çünkü bu zulmün bitmesi için bu zulme uğrayanların bu işi kazanması lazım.’’ dedi.

“BU UCUBE SİSTEMİ BİZ KADINLAR DEĞİŞTİRECEĞİZ!’’

Bir kadın olarak Türkiye’de yaşamanın zorluklarını çok iyi bildiğini ifade eden Akşener;

“Ben biliyorum. Gece bir ışık söndüğünde işinden eve gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bir kardeşinizle gece sokakta yalnız yürüdüğünüz zaman size neler denilebileceğini biliyorum. Ve bir erkek kardeşinizle bakın arkadaş demiyorum kardeşinizle bir lokantada yalnız başınıza yemek yiyorsanız, bir şey içiyorsanız başınıza neler gelebileceğini biliyorum. Tecavüzün serbest kaldığı, tacizin serbest kaldığı; hakaretin, iftiranın, kadınlara zulmün serbest kaldığı bu ucube sistemi biz değiştireceğiz. Biz kadınlar değiştireceğiz.’’ diye konuştu.

“RECEP BEY SANA SESLENİYORUM!’’

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;

“Recep Bey sana sesleniyorum. Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı. Ama bu günler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak ve bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, hakaretler, iftiralar geçecek, gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş, bir buçuk ay kaldı gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok.’’ diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle tavsiyede bulundu:

“Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum papatya çayı içmendir. Onun yanında bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle harika olur.’’

(Advertorial)