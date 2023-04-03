Adıyaman’da çadır kentte bulunan depremzedelerle bir araya gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde açıklamalarda bulunan Akşener, bölgede gördüğü sorunları basın mensuplarıyla paylaştı.

‘’HİJYEN KONUSUNDA CİDDİ SORUN VAR’’

Bölgede çadır kentlerde gördüğü eksikliklere dair konuşan Akşener; ‘’Bu resmîleşmiş çadır kentlerde gıda manasında bir problem yok. Fakat hijyen konusunda ciddi sorun var. Özellikle temizlik anlamında banyo açısından söylüyorum. Özellikle kadınlar açısından sorunlar var. Bu çadır kentler de dâhil.’’ diyerek bölgedeki hijyen sorununa dikkat çekti.

‘’ENKAZ ORADA GÖRÜLDÜKÇE TRAVMA GEÇMİYOR’’

Bölgede vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda enkaz kaldırmayla ilgili sorunları dile getiren Akşener, 1999 depremi tecrübelerine dayanarak; ‘’Bu enkaz orada görüldükçe; hâlbuki bu enkaz alınır götürülür, başka bir yerde öyle ayıklanır. Görüldükçe; özellikle çocukların ve kadınların travması geçmiyor. Bir an evvel normal hayata geçebilecek yolların açılması lazım, sistemin kurulması lazım. Okulların mutlaka eğitime açılması lazım.’’ diye konuştu.

Deprem konusunda tüm vatandaşların elinden geleni yaptığını söyleyen Akşener, depremin yarattığı psikolojik duruma vurgu yaparak;

‘’Bu travmanın nasıl geçirileceğini de alıp ona göre yürümemiz lazım. Bu manada ciddi eksiklikler gördüm. Bu eksikliklerin tamamlanması için gerekeni yapacağız.’’ dedi.

‘’BİR BUÇUK AY SONRA BİZ İKTİDARA GELECEĞİZ VE BÜTÜN BU EKSİKLİKLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ.’’

Deprem bölgelerini ziyaretinde siyasi propaganda yapmadan gezdiğini ifade eden Akşener,

‘’Bu tür yerlerde propaganda yapmadım ama neticesinde bir buçuk ay sonra seçim var. Bu seçim esnasında da eğer bu arkadaşlarımız benim kamuoyuyla paylaşacağım bu eksikleri yerine getirmiyorlarsa elbette bir buçuk ay sonra biz iktidara geleceğiz ve bütün bu eksikleri yerine getireceğiz.’’ dedi.

‘’RECEP BEY, NİYE BU KADAR SİNİRLİSİN?’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Yalana gerek yok. Biz bir şeye yaptık dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma.’’ sözlerinin sorulması üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik tüm tehditlerini hatırlatarak; ‘’Recep Bey niye bu kadar sinirlisin? Devri iktidarında benim namusuma, şerefime bir sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı. Ben bununla ilgili mücadele ettim.’’ dedi.

‘’SEN BENİ TEHDİT EDEMEZSİN. TEMEL ATMA TİYATROSUNU YAPTIRAN YANINDAKİ CEBİNİ DOLDURAN; CAHİL, LİYAKATSİZ, YALAKA TAYFASINI TEHDİT ET.’’

Daha önce kendisine ve ailesine yönelik atılan iftiraları hatırlatan Akşener, temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yanılttıklarını ifade ederek;

‘’Recep Bey sen otur önce bunlara bak. Seni yanıltan yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren yani o temeli sana attıran, temel atma tiyatrosunu yaptıran yanındaki cebini dolduran; cahil, liyakatsiz, yalaka tayfasını tehdit et. Sen beni tehdit edemezsin.’’ dedi.

Cumhur İttifakı’nın sürekli kendisine karşı tutarsız bir tutum içinde bulunduğunu ifade eden Akşener; tüm suçlamalar ve iftiralar karşısında mahkemeye verdiği herkesin beraat ettiğini söyledi.

‘’PAPATYA ÇAYINA DEVAM’’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle çağrıda bulundu:

‘’Bütün bunların neticesinde sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Dolayısıyla ben buradayım. Adresim belli, evimi bastınız adres belli. Partimin adresi belli. Çantam elimde. Benim için Silivri soğuk değil. Buyurun Recep Bey. Ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, eskiden tanıyan bir insan olarak tavsiye edeyim; papatya çayına devam.’’

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