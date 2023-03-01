Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan genel kurul sonucu İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Erkan Yıldız ve yönetimi, ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerde Erkan Yıldız’a parti yöneticileri; Ömer Köşkerler, Eyüp Õzturan, Birol Tonga, Menekşe Fakı, Sinem Sarı ve Meral Özeşer de eşlik etti.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, beraberindeki partililer ile birlikte ilk olarak Çorum Ziraat Odası’nı ziyaret ederek odanın yeni başkanı Adem Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Erkan Yıldız, Başkan Adem Özdemir’e yeni görevinde başarılar dileyerek, yeni yönetimi kutladı.

İYİ Parti heyeti, ayrıca Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek birlik yönetim kurulu ve oda başkanları ile görüştü.

İYİ Partili yöneticiler, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni de ziyaret ederek, Başkan Ahmet Pehlivan ve diğer kooperatif yöneticileriyle sohbet etti.

Ziyaretler sırasında çiftçinin, üreticinin, esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Erkan Yıldız, iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bazı bilgiler verdi.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan da nazik ziyaretlerinden dolayı İYİ Parti heyetine teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

