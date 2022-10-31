İYİ Parti’nin ilçe kongreleri devam ederken, Merkez İlçe Kongresi öncesi köy ve mahalle delegelerinin seçimi yapıldı.

Parti binasında yapılan seçimlerde 1100 kişi oy kullanırken, 399 delege belirlendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çorum’un fahri milletvekilini Şenol Sunat’ın yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu Doğukan Kozan da merkez mahalle ve köy delegelerinin seçiminin yapıldığı İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek hem denetim yaptı, hem de partililerle sohbet etti.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız ise Doğukan Kozan’a parti çalışmaları hakkında bilgi vererek, Çorum leblebisi hediye etti.



(Volkan SINAYUÇ)

