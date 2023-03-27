Aday adaylığı müracaat süresinin tamamlanmasının ardından seçim çalışmaları için start veren İYİ Parti Teşkilatı, Çorum halkının sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaret turu başlattı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer ile İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, gruplar halinde esnaf ziyaretleri düzenledi.



“Birlikte Kazanacağız” ve “Tarih Yazacağız” sloganlarıyla seçim kampanyasının startını veren İYİ Parti heyeti, Çorum halkının Ramazan ayını tebrik ederek, sorunlarını dinledi.

Esnafın talepleri hakkında bilgi alan, vatandaşlarla da sohbet eden İYİ Partililer, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir önem taşıdığını anlatarak, sandığa sahip çıkılmasını istedi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakına destek veren siyasi partilerin liderlerinin önderliğinde 14 Mayıs seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacaklarına yürekten inandığını vurgulayarak, aydınlık, güneşli günlerin çok yakın olduğunu dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

