İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar, parti binasının camlarına isabet etti. Parti binasının camına isabet eden kurşunlardan biri kafeterya bölümündeki koltuğa saplandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis binada incelemelerde bulundu. İstanbul Valiliği de saldırıya ilişkin tahkikat başlatıldığını duyurdu.

“KORKUTAMAZSINIZ”

Saldırıyı üzüntü içerisinde karşıladıklarını, olayı kınadıklarını bildiren İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “Tüm İyi Parti Teşkilatına büyük geçmiş olsun. Ne yaparsanız yapın baharın gelişini engellemeye gücünüz yetmeyecek ve bu halk buna izin vermeyecek. Olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız. Bizler korkutamazsınız, sindiremezsiniz. Millet İttifakı’nın iktidara gelişini engelleyemeyeceksiniz. Az kaldı, geliyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

