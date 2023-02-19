Türkiye’de derin bir felakete yol açan, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı depremin ardından İYİ Partililer de seferber oldu.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, İlçe Başkanları, Milletvekili Aday Adayı Bekir Özsaçmacı, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer, toplanan yardım malzemelerini TIR'a yükleyerek depremde en büyük hasarı yaşayan illerden birisi olan Kahramanmaraş’a dualar eşliğinde uğurladı. Yardım TIR’ında kıyafet, gıda ürünleri, yakacak malzemesi, temizlik ürünleri ve çeşitli küçük ev aletleri bulunuyor.

Yardımları bizzat Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine götüren İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ve parti yöneticileri, hem yardım malzemelerini dağıttı, hem de bölgede inceleme yaparak sorunları yerinde tespit etti. İl ve Merkez İlçe Teşkilatı’nın yanı sıra tüm ilçe teşkilatlarından da yardımlar geldiğini dile getiren İl Başkanı Yıldız, emeği geçen herkese ve tüm hayırseverlere teşekkür ederek yardımlaşma ve dayanışma kampanyasının devam edeceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)

