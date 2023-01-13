İYİ Parti’den Çorum Milletvekili aday adayı olan İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı hemşehrimiz sanayici Uğur Türkmen, Çorum’un sorunlarını İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen İYİ Parti İl Kongresi’ne katılan ve memleketi Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Türkmen, ilimizin sorunlarını ve yarım kalan hizmetleri İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ile yerinde incelemişti.

Çok uzun bir süredir Çorum’un sorunlarının TBMM’ye taşınmadığını ve yatırımların hiç bir şekilde çözüme kavuşmadığını dile getiren Uğur Türkmen, Çorum’un tüm hizmetleri hak ettiğini ve Anadolu Kaplanı unvanına sahip olan şehrimizin gerekli yatırımları alması gerektiğini dile getirdi.

Bu tip sorunların iyilerin iktidarında Çorum’a getireceklerinin sözünü veren Türkmen, Meclis’te muhalefet grubunda olmalarına rağmen Çorum’un sorunlarının çözüme kavuşturulması için TBMM’de gerekli gündemlerin oluşturulması ve çalışma başlatılması için şimdiden kollarını sıvadıklarını kaydetti.

İşi ve konumu gereği Ankara‘da olduğunu ama memleketi Çorum’dan hiç kopmadığını ifade eden Türkmen, “Hemşehrilerim bilsin ki ben her hafta memleketindeyim. Şehrin tüm sokaklarında, tüm caddelerinde esnafımı gezdim onları tek tek dinledim. Arastaya indim Ahmet amcamı dinledim, caddeye çıktım Fatma ablamı dinledim, Hürriyet Meydanı’nda emekli maaşından memnun olmayan ve ev geçiminde sıkıntı yaşayan Erol ağabeyi dinledim. Bundan sonraki süreçte onların derdi ile dertlenip, gecemi gündüzüme katıp, dertlere derman, evlerine uğur olmaya geldim. Bismillah diyerek çıktığımız bu yolda milletime ve memleketime yapacağımız hizmetlerde Elhamdüllilah demeyi Yüce Allah’ım bizlere nasip etsin inşallah” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ise, Uğur Türkmen ile birlikte Çorum’da edindiği izlenimleri TBMM kürsüsünden bir bir anlattı. Milletvekili Altıntaş, Çorum’un ivedilikle çözüm bekleyen kara yolu sorunları başta olmak üzere, demiryolu ve havaalanı taleplerini dile getirerek, çözümü noktasında yapılması gerekenleri sıraladı.



ULAŞIM SORUNUNU MECLİS’TE ANLATTI

İYİ Parti Ankara Milletvekili Altıntaş, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi: “Haftasonu Çorum ve Çankırı illerinde vatandaşlarla yaptığım görüşmelerde elde ettiği izlenimleri anlatmak istiyorum. Bir zamanlar “Anadolu Kaplanı” diye adlandırılan illerden biri olan Çorum bugün mağdur ve mahsun bir durumda. Tarım zaten ülke genelinde olduğu gibi yanlış politikalar, girdi maliyetlerinin yüksekliği, su yönetimindeki yetersizlikler nedeni ile can çekişiyor. Her geçen yıl tarım alanları küçülmekte ve tarım nüfusu azalmakta. Tarım küçülse de Tarım Bakanlığı ne hikmetse büyümekte. Anadolu’nun merkezinden dünyaya ihracat potansiyeli olan Çorum imalat sanayi de ulaşım maliyetleri ve güçlükleri nedeni ile gittikçe kayboluyor. Pek çok firma üretimlerini Çorum dışına aktarıyor. Bu durum istihdam sorununun daha da ciddi hale gelmesine yol açıyor.

Havaalanı olmayan, demiryolu bağlantısı olmayan, karayolu bağlantısı kısıtlı olan bir şehrin imalat, istihdam ve ihracat yapması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle Çorum’un ulaşım imkanlarını biran önce artırılması önem arz etmektedir. Çorum’un ilk aşamada karayolu bağlantısının, ardından havaalanı ve demiryolu bağlantısı yapılmalıdır. Özellikle İstanbul’a ulaşımı kısaltacak olan Çorum - İskilip-Tosya yolunun kısa sürede tamamlanması ve kabul edilebilir standartlara getirilmesi elzemdir. Bu yol bölgenin istihdamına da katkı sağlayacaktır. İskilip-Bayat ilçelerinde istihdamı artırmak için iki ilçe arasında tarıma uygun olmayan arazilerde kurulacak bir Organize Sanayi Bölgesi de bu yönde atılan ciddi bir adım olacaktır. Bu uygulamalar Türkiye’de en çok göç veren illerden olan Çorum’un nüfusunun azalmasını önleyecektir.”

(Volkan SINAYUÇ)