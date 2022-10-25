Meral Akşener’in genel başkanlığında 2017 yılında kurulan İYİ Parti, 5’inci yaşını kutluyor. İYİ Parti Çorum Teşkilatı ise 5. yıldönümü sebebiyle Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma programı gerçekleştirdi.

Çelenk törenine İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve yönetimi, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunan İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, törende yaptığı konuşmada milletin, ülkemizin içerisinde bulunduğu birçok sıkıntının çözümünü İYİ Parti’de bulduğunu, İYİ Parti’nin kurulduğu ilk günden bu yana halkın umudu olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 20 yıldır içinde bulunduğu makus talihini, yönetilemeyen durumunu değiştirmek için İYİ Parti’nin burada olduğunu vurgulayan Özsaçmacı, “Yaşamış olduğumuz sosyal hadiseler, halkımızın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları demokratik yöntemlerle, seçimle çözülebileceğine inanıyoruz. Tam demokratik bir sistemin, güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesi için çalışan İYİ Parti’nin seçim sonucunda halkımızın istediği müreffeh duruma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Başarılı olacağımıza bütün dava arkadaşlarımızla birlikte inanıyoruz” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

