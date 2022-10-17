İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Siyasal Politikalar Başkanı Av. Orhan Odabaş, 22 Ekim'de Ankara'da yapılması planlanan 5. kuruluş yıldönümü etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Siyasal Politikalar Başkanı Av. Orhan Odabaş, yaptığı açıklamasında, “Partimizin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla 22 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan program Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında; hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, göçük altında kalan maden işçilerimiz ve kurtarma ekiplerimizle” dedi. (Haber Merkezi)

