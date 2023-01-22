Kongrede mevcut başkan Şahin Çalışkanoğlu güven tazelerken, yeni yönetim ve denetim kurulu seçildi.

İYC Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerine Şahin Çalışkanoğlu, Abdullah Çolak, Ubeydullah Ahıskalı, Osman Şimşek, Ertuğrul Eren, Adem Sadal, Mustafa Mansur Yalvaçer seçilirken, Denetim Kurulu’na ise İlhan Çakıcı, Hakkı Samet Çinkaya ve İsmail Aran seçildi.

MÜŞAVERE HEYETİ BELLİ OLDU

İYC Şube Müşavere Heyetine Halil İbrahim Aşgın, Mustafa Tuzcu, Mustafa Aydın Hoşbaş, Veysel Yetik, Bekir Yıldırım, Hamza Yıldız, Faruk Özyılmaz, Orhan Horan, Ömer Kılıç, İbrahim Şahin, Hüseyin Kılıç, Bahadır Şimşek, İbrahim Ethem Demirci seçildi. (Haber Merkezi)

