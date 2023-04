Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tesislerinde İtfaiye Haftası nedeni ile tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, emekli ve görevde olan itfaiyeciler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Aşgın, tesiste bulunan emekli ve çalışan gece-gündüz demeden her şartta canlarını ortaya koyan itfaiyecileri tebrik etti. Başkan Aşgın; “İtfaiyenin yapmış olduğu görev, sadece devletimizin belediyemizin değil, dinimizin de bizden istediği cana, mala bunların güvenliğine, bunların sağlıkla sıhhatle yaşamlarının devam etmelerine vesile olmak, hakikaten çok hayırlı, çok bereketli, çok güzel bir iş. Bu anlamda ben itfaiyecilerimizi, hem bu haftamızı, hem de bu bilinçle bu şuurla ibadet aşkıyla can ve mal güvenliğinin Allah’ın muradı olduğu bilinçle hareket eden itfaiye teşkilatımızı ve haftamızı gönülden tebrik ediyorum. Çorum Belediyesi İtfaiye ekibi ile gurur duyuyorum. Bundan sonra itfaiyemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Her ne lazımsa, nasıl bir ihtiyaç varsa bunu itfaiyeye sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü hemşehrilerimize verdiğimiz sözün ve onlara olan sorumluluğumuzun gereği budur” dedi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı ise, geçmişten günümüze teknolojiye ayak uydurarak kendilerini geliştirdiklerini vurguladı. Balcı, “En önemli yangın çıkış nedenlerinden biri, insanların dikkatsizlik ve ihmalidir. Bu nedenle yangından korunmak için öncelikle dikkatli olmalıyız. Sık sık kontroller yapmalıyız. Bir şey olmaz denildiği için pek çok yangın vukuu buluyor ve acı sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak bizler zamanla gelişen teknolojinin her türlü imkanlarını yakından takip ediyor ve Belediye Başkanımızın önderliğinde araç, ekipman ve personel bilgi, becerilerimizi gün geçtikçe geliştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından itfaiye ekipleri, çok zor koşullarda bile görevlerini yapmaya daima hazır olduklarını ispatlayan bir gösteri yaptı. Gösteri sonrasında protokol üyeleri İtfaiye Eğitim parkını gezdi.

Davetlilere parkur tanıtıldı, itfaiyenin kullandığı araç gereçler hakkında bilgi verildi. Törenin sonunda emekli itfaiye personeli ve en genç itfaiye eri ile birlikte pasta kesildi.



(Tugay GÖKTÜRK)