G.H.’ye ait dairede gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Binevler 31. Sokak’ta bulunan binanın 3. Katında çıkan yangına müdahale ederek söndüren Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride dumandan zehirlenerek kendinden geçen kediyi farketti.

Dışarı çıkartılan kediye itfaiye personeli Ali Öremiş, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Nefes almaya başlayan kedi sağlık kontrolleri için veterinere teslim edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiyesi Vardiya Amiri Yakup Fındıkçı, olay yerine ulaştıklarında daire sahiplerinin içeride kedilerinin olduğunu söylemesi üzerine ekibin bir kısmının yangına müdahale ettiğini bir kısmınınsa kediyi aramaya başladıklarını belirtti. Kediyi bulduklarında baygın olduğunu söyleyen Fındıkçı, itfaiye personeli Ali Öremiş’in suni teneffüs yaparak hayata dönderdiğini söyledi.

İtfaiye personeli Ali Öremiş, kediyi mutfakta baygın olarak bulduklarını belirterek, “Kediye suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayatta olduğunun farkına vardım. Daha sonra ivedi bir şekilde aşağıya indirdim. Veteriner çağırmışlar, veteriner ekiplerine teslim ettim” dedi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini ifade eden Öremiş, “Bizim için insan, hayvan farketmiyor. Herkesin canı bizim için kıymetlidir” dedi.