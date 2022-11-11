TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven’in, Osmancık İlçe Futbol Sahasının zemin yenileme çalışmaları devam ettiğinden, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Osmancık Belediyespor’un maçlarını oynayacağı saha noktasında, İtfaiye Sahası’nda yaptığı inceleme olumlu sonuçlandı. Osmancık ekibi, bu haftadan sonra iç saha maçlarını İtfaiye Sahası’nda oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor’un iç saha maçlarını oynadığı ilçe sahasının bakımda olması nedeniyle, saha yeniden hizmete açılana kadar iç sahada olan maçlarını oynayabileceği saha ile ilgili olarak, İtfaiye Sahası’nda yapılan inceleme tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, beraberinde Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Şener Aydın ve Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte, İtfaiye Sahası’nda incelemelerde bulundu. Saha zemini, tribün ve soyunma odalarında yapılan inceleme sonunda, sahada Bölgesel Amatör Lig maçı oynanabileceğine karar verildi.

Bu haftaki iç saha maçını Çorum Şehir Stadyumu’nda oynayacak olan Osmancık Belediye, sonraki iç saha maçlarını ise İtfaiye sahasında yapacak.

(Rıfat KARA)

