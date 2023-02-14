İsviçre Kreuzlingen’de faaliyet gösteren, Kreuzlingen Türk İşçiler Birliǧi, Anadolu Camii, Kreuzlingen Türk Okul Aile Birliǧi ve Bodensee Türk Kültür Derneǧi’nin birlikte oluşturduǧu ,KREUZLINGEN TÜRK TOPLUMU kurumu deprem bölgesine 60 adet jeneratör, 10 bin adet su,10 bin ekmek ve diǧer yardımları 24 saatte deprem bölgesine ulaştırdı. Ilk daǧıtım Hatay’da gerçekleştirildi. Daha sonra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da devam edecek.

Kreuzlingen bölgesinde bu derneklerle birlikte yardım koordinasyonunu, hemşehrimiz Hüseyin Samsunlu ile eşi Adile Samsunlu üstlendi.

Türk-İsviçre Seyahat Acentaları Birliği (TİSAB) Onursal Başkanı, hemşehrimiz Hüseyin Samsunlu, kampanyada sadece para topladıklarını, tümn ihtiyaç malzemelerini Türkiye’den aldıklarını belirterek, Kreuzlingen Belediyesi’nin de banka hesabına 5.000 CHF bağış yaptığını söyledi.

Hüseyin Samsunlu, kampanyanın devam ettiğini, maddi yardım yapmak isteyenlerin IBAN:CH61 0078 4012 5516 5200 1 (Türkischer Arbeiterverein Kreuzlingen) IBAN numarasına baǧış yapabileceklerini bildirdi.

Hüseyin Samsunlu, “Vatandaşlarımıza ve destekçilerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.Vatan saǧolsun. Vatanımıza borcumuzu ödüyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)

