Seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2023 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay ile Birlik üyesi firmalar katıldı.

2023 yılında “En Fazla İhracat Yapan Firmalar”, “En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma” ve “İhracatını En Fazla Artıran Firma” kategorilerinde 12 alt sektörde faaliyet gösteren 44 firmaya toplam 74 ödül verildi. Ece Holding bünyesindeki ISVEA da, seramik sağlık gereçleri kategorisinde en fazla ihracat yapan 5. Firma olarak ödül aldı.

ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, törende yaptığı konuşmada, 2023 yılında başlayan ve bu yılın ilk yarısında da devam eden ihracattaki düşüşte sona gelindiğini söyledi. Yılın ikinci yarısı itibarıyla toparlanma, son çeyrek itibarıyla da yükseliş beklediklerini belirten Çenesiz, “AB faiz indirimi, ABD’deki seçimler öncesi yaşanması beklenen hareketlilik ve küresel ortamdaki haksız rekabeti önlemesini beklediğimiz antidamping soruşturmaları gibi sektörümüzün ihracatını artıracak son derece önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu süreci fırsata çevirmek için ise başta enerji fiyatlarında yıl sonuna kadar artış yapılmaması olmak üzere işletmelerin yüksek finansman maliyetlerinin düşürülmesine yönelik talep ve beklentilerimiz bulunuyor” dedi.