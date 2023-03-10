“Her mısrasında ecdadımızın inanmışlığı ve kararlılığının nakşedildiği, milletimizin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan bağlılığını destanlaştıran, İstiklâl Marşımızın kabulünün 102. yıldönümünü, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz” diyen Vali Mustafa Çiftçi, İstiklâl Marşı’nın Türk Milleti’nin bağımsızlığa olan tutkusunu eşsiz bir eser olduğunu da dile getirdi.

Mesajında İstiklâl Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Milli Marş” olarak kabul edilişinin yıldönümünü tebrik ederek Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ile istiklâl mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydeden Vali Çiftçi mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İstiklâl Marşı; milli mücadele ruhumuzu, vatan sevgimizi, milli-manevi değerlerimizi, bağımsızlığa olan tutkumuzu yansıtan eşsiz bir eserdir. Türk milletinin dünyaya bildirisi ve bağımsızlığının tescilidir. Tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklâl mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belgedir.

Hakkı tutup kaldırmayı ve haksızlık karşısında dimdik durmayı hayatı boyunca şiar edinmiş münevver ve mütefekkir şairimiz Mehmet Akif Ersoy “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın” diyerek, aziz milletimizin haklı mücadelesini en veciz şekilde ifade etmiştir.

Mehmet Akif Ersoy’un örnek kişiliği, vatan-millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk milletine rehber olmaya devam edecektir. Bugün, bizlere düşen görev ise; İstiklâl Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı hassasiyetle gelecek kuşaklara emanet etmektir”

(Haber Merkezi)

