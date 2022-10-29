Karadaş ve Başaranhıncal’ın mesajları şöyle:

“Hiç şüphemiz yoktur ki Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde Kurtuluş Savaşında yokluk ve yoksulluk içinde Aziz Milletimizin yaktığı istiklal meşalesi, türlü saldırı ve zorluklar karşısında hiç sönmemiş ve sonsuza kadar da sönmeyecektir.

Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularının, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. ” (Haber Merkezi)

