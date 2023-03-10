Valilik tarafından yapılan açıklamada 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinliklerinin bugün saat 09.45’te Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacağı bildirildi.

Buna göre programdan önce Fuaye salonunda Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları ve Resim Sergisi açılışı yapılacak. Daha sonra ise saat 10.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile program başlayacak.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Depremde vefat eden vatandaşlar için de dua edilecek.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından “Uyan” isimli şiir seslendirilecek. Daha sonra ise Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı Belgeseli izlenecek.

“Bülbül” isimli şiirle sürecek programda Oratoryonun ardından 5. Sınıfların Korosu sahne alacak. Kutlama programı ödül töreni ile sona erecek.

(Haber Merkezi)

