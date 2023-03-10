Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran yaptığı konuşmada, genç nesillerin iyi yetişmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi ve millet olabilmek için, yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuuru ayakta tutabilmek için abidevi şahsiyetleri hatırlamak ve unutturmamak gerektiğini belirtti.

İstiklal Marşı’nı sevmenin ülkeyi sevmek olduğunun altını çizen Duran, “İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise, onurumuza sahip çıkmaktır. Bu şiir istiklalin ta kendisidir. Bağımsızlığımızın kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz ve İstiklal Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u şükran ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sergilendi, Mehmet Akif Ersoy şiirleri okundu, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan belgesel izleyicilere sunuldu.

Anma programına Vali Vekili Tamer Orhan, Garnizon Komutanı Per. Alb. Sertaş Erkişi, Belediye Başkan Vekili Ünsal Yeter, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(Tugay GÖKTÜK)

