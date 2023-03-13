İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 102. Yıldönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Ümit Er, 1921 yılında milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan 'İstiklal' şiirin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, milletin azmi ve cesaretiyle 1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı'nın üçüncü yılında, adım adım inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edildiğini vurguladı.

İstiklal Marşı’nın ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü için canla, başla mücadele eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlı mücadelesi, Mehmet Akif Ersoy’un da vatan sevdasının ışığıyla oluşturulduğunun altını çizen Ümit Er, bazı bürokratların ve iktidar partisi yöneticilerinin bu durumu gözardı etmesine tepki gösterdi.

Ümit Er, “Mehmet Akif Ersoy, İstiklal şiirinde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirmiştir” ifadesini kullandı.

Ümit Er, “Bağımsızlığımızın sembolü, ortak andımız, milletimizin onurlu mücadelesini dile getiren İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 102. yıldönümü kutluyor, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’u, vatanımızın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü için can veren aziz şehitlerimizi ve saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz.

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın…” dedi.