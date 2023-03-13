Menekşe Fakı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinin İstiklal Marşı’nın yazıldığı koşulların zeminini oluşturduğunu ifade ederek, günümüz yöneticilerinin tören ve etkinliklerde Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesini görmezden gelmesinin büyük bir aymazlık olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz Cuma günü Çorum’da İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 102. Yıldönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendiğini hatırlatan Fakı, programda Atatürk ve silah arkadaşlarının anılmamasını yadırgadıklarını söyledi.

Menekşe Fakı, “İstiklâl ve istikbal mührümüz, milletimizin özgürlük bildirisi İstiklâl Marşı’nın TBMM tarafından millî marşımız olarak kabulünün 102’inci yılında istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, istiklâl mücadelemizin şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve hürmetle anıyoruz.

İstiklâl Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklâl ve istikbâl anlayışımızın timsalidir. Bağımsızlığa yürüyen bir milletin dile gelen destanı İstiklâl Marşımızın oluşumunda Atatürk ve mücadele arkadaşları ilham kaynağıdır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal şiirinde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk milletinin, Türk askerin azim ve kararlılığını dile getirmiştir. İstiklal şiiri, Türk ordusuna moral vermiş, güç katmış ve kurtuluş savaşının kazanılmasının zeminini oluşturmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını ve böyle kıymetli bir eseri kaleme alan Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

