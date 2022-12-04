İstikbal ve Siemens ürünleri satın alanlar, her 250 liralık alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacaklar. Bir kişi 2022 model W Golf otomobil kazanırken, 5’er adet Siemens çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, kahve makinesi, 10’ar adet te Siemens su sebili ile elektrikli süpürge hediye edilecek.

İstikbal mağazaları: Kerman Ev Konsept, Çevreyolu Otogar karşısı, Kerman Centroom 1, eski Kültür Sitesi yanı, Kerman Centroom 2, Bahabey Cad. Migros yanı, Kerman AVM, AHL Park. Kerman Siemens mağazaları: Dr. İlhan Gürel Caddesi, AHL Park AVM 2. Kat, Sel Sokak, Mevlana İşmerkezi yanı, Kerman Ev Konsept, Otogar karşısı.



(Selda FINDIK)

