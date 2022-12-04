İstikbal ve Siemens ürünleri satın alanlar, her 250 liralık alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacaklar. Bir kişi 2022 model W Golf otomobil kazanırken, 5’er adet Siemens çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, kahve makinesi, 10’ar adet te Siemens su sebili ile elektrikli süpürge hediye edilecek. 
İstikbal mağazaları: Kerman Ev Konsept, Çevreyolu Otogar karşısı, Kerman Centroom 1, eski Kültür Sitesi yanı, Kerman Centroom 2, Bahabey Cad. Migros yanı, Kerman AVM, AHL Park. Kerman Siemens mağazaları: Dr. İlhan Gürel Caddesi, AHL Park AVM 2. Kat, Sel Sokak, Mevlana İşmerkezi yanı, Kerman Ev Konsept, Otogar karşısı. 

Çorum ve ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı Çorum ve ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı


(Selda FINDIK)
 