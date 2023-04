Mehmet YOLYAPAR

CHP’den milletvekili aday adaylığı için “niyet” beyanında bulundum ya, karşılaştığım ilgi tek kelimeyle “inanılmaz”…Yarım asırdır Çorum için çaba harcayan, mütevazı yaşamında hiçbir defosu olmamış, dürüst, namuslu, omurgalı bir “memleket sever” ve “insan sever” olarak, birazcık tanıyan hemşehrilerimin bana değer verdiklerini biliyordum, ama doğrusu bu kadarını düşünemezdim.

Telefonum susmuyor, Çorum’dan, Çorum dışından, hatta yurt dışından beni sonsuz mutlu eden, yüreklendiren mesajlar yağıyor. Telefon görüşmelerinde veya mesajlarda, dostlarım, hemşehrilerim, “hak ettin” diyorlar, “Çorum’a çok daha büyük hizmetler vereceğine inanıyoruz” diyorlar, farklı siyasi görüşte olsalar da, benim yanımda yer alacaklarını söylüyorlar.

Meslektaşlarımın yaklaşımı ise gerçekten “göz yaşartıcı”…Olabildiğince hoşgörülü, olgun ve herkesle barışık bir kişiliğe sahip olsam da, nihayetinde bir mesleki rekabet söz konusu…Zaman içinde istemeden incittiğim meslektaşlarım da olabilir. Ama hiç öyle görmedim. Büyük çoğunluğu arayıp kutladı, samimi olarak başarı diledi, güzel paylaşımlarda bulundu.

Hele de Çorum dışından gazeteci dostlarım, aday adaylığı kararımı öğrenir öğrenmez sevinçlerini paylaştılar, desteklerini ifade ettiler, “geç bile kaldın” dediler.

Çorumlular, özünde “vefalı” insanlardır, ama bunu pek belli etmezler. Hayatımın en büyük ödülüdür ki, hemşehrilerim bana karşı vefa duygularını göstermekte olağanüstü bonkör davrandılar. “Boşuna değilmiş yarım asırdır Çorum için verdiğim kavga” diyorum şimdi kendi kendime.

Canım hemşehrilerim, dostlarım, bunu gördüm ya…Sağolun, varolun.

MEDYANIN, DUAYEN GAZETECİ MEHMET YOLYAPAR’IN ADAY ADAYLIĞINA İLGİSİ

Çorum’un duayen gazetecisi Mehmet Yolyapar’ın CHP’den Çorum Milletvekilliği için aday adayı olacağını açıklaması, medyada hayli ilgi gördü.

Yolyapar’ın dostu gazeteciler de, bu haberi memnuniyetle karşıladılar ve destek mesajları verdiler.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, KRT TV programcısı Saygı Öztürk, “Hayırlı olur inşallah. 50 yıldır Çorum’a gazeteci olarak hizmet ettin. Siyasette de yine Çorum için, Türkiye için yapacakların var. Başarı dileklerimle.” mesajını gönderdi.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’ın mesajı ise şöyle:

“Yolun açık olsun sevgili Yolyapar. Bunca yıl mücadelenin içindesin. Hakkındır.

Bize düşen bir şey olursa konuşuruz.

Selamlar, sevgiler.”

Sözcü Gazetesi yazarı, ilk yazılarını ÇORUM HABER’e yazan hemşehrimiz Soner Yalçın, Yolyapar’a başarı mesajı gönderdikten sonra, haberi Oda TV’de geniş biçimde verdi.

ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker, Yolyapar’ın aday adaylığı haberinin, Ege bölgesindeki gazetelerde ve internet sitelerinde yayınlanmasını sağladı.

Bursa’da yaşayan eski Hürriyet mensuplarından Mustafa Yanık da, Saygı Öztürk’ün ağabeyi, efsane valilerden merhum Refik Arslan Öztürk’ün, 1970’li yıllarda Yolyapar’ın köşe yazısını okuduktan sonra “Bu arkadaş, gelecekte önemli bir devlet veya siyaset adamı olacak” şeklindeki sözünü hatırlatarak, “Rahmetli Valimiz, demek ki yarım asır sonrasını görmüş” ifadesini kullandı.

Ekonomi Gazetesi Bölgeler Koordinatörü ve Bursa Bölge Müdürü Ömer Faruk Çiftçi de, Mehmet Yolyapar’a kutlama mesajı gönderen basın mensupları arasında yer aldı.

Yolyapar’ın aday adaylığı ile ilgili bine yakın mesajdan bazılarını ÇORUM HABER okurları ile de paylaşıyoruz.



Nihayet !!

38 yıl önce tanıdığım ve gazeteciliğe ilk adımımı yanında attığım değerli üstadım Mehmet Yolyapar'ın, milletvekilliği aday adaylığına karar vermiş olması beni çok mutlu etti.

Çorum'un sorunlarını- ilçe ayırmaksızın- çok iyi bilen, bunu sürekli gündemde tutmayı ve ısrarla muhataplarına ulaştırmayı görev edinen Yolyapar'ın adaylığı ve seçilmesi durumunda, Çorum'a çok şeyler kazandıracağına adım kadar eminim.

Memleketime her gittiğimde ilk durağım olan Çorum Haber Gazetesi'ndeki her sohbetimizde, kendisinin mutlaka Meclis'te Çorum'u temsil etmesini istediğimizi dillendiriyorduk.

Yıllardan beri sadece merkezde değil, ülkemizin bir çok yerinde Çorum'un tanıtımı için nasıl çalıştığını en iyi bilenlerden biriyim. Bilmeyenler için de, gazete arşivlerini araladıklarında Çorum'a neler kazandırdığını, milletvekili olmamasına rağmen sorunları nasıl gündemde tuttuğunu ve ısrarla muhataplarına ulaştırdığını görmelerini tavsiye ederim.

Mantığımızı çalıştırdığımızda, bir ili en iyi temsil edecek olan kişiler o ilin duayen gazetecileridir. Hiç kimse kültürel, ekonomik, sosyolojik açıdan gündemin tam ortasında bulunan gazeteciler kadar donanımlı değildir. Yolyapar da Çorum'a adını altın harflerle yazdıracak biridir.

Toplumun her kesiminden oy alabileceğine ve Çorum'u en iyi şekilde temsil edebileceğine inandığım üstadıma, aday adaylığı sürecinde başarılar diliyor ve adaylığının netleşmesini temenni ediyorum...

Yusuf Ziya LEBLEBİCİ



Hayırlı olsun.

Çok sevindim.

Ne kadar yakışırsınız.

Elimden ne gelirse yanınızdayım.

Selam ve sevgiler.

Önay ALPAGO

Devlet eski Bakanı



Sayın Yolyapar,

Memleketim ve Çorum’um adına bunu en müjdeli haber kabul ediyorum.

Bana göre, Çorum’umuz için eliniz taşın altındaydı, şimdi taşı sırtınıza alacaksınız.

Candan, içten başarılar.

İsmail SEÇER

Emekli Yargıtay Üyesi



Çorum’un yetiştirdiği müstesna kişi…Atatürkçü misyonuyla sosyal demokrat Mehmet Yolyapar, şu ana kadar gerek gazetesinde, gerekse sosyal yaşamında Çorum’a, Çorumlu’ya özveriyle hizmet verdi.

Bu gerçek hiçbir zaman yadsınamaz.

Güzel bir kararla, Çorum halkına hizmeti TBMM’de de sürdürmek üzere aday adayı olacağını açıklaması, hepimizi çok sevindirdi.

Dost canlısı, fedakâr, almadan veren, kimseyi kırmayan, naif arkadaşım, çıktığın yolda başarıların en büyüğünü diliyorum.

Allah utandırmasın.

Her şeyin en iyisine layıksın. Sevgiyle kucaklıyorum.

Mukaddes AVŞAR AKEL



Kimilerinin ne siyasete, ne de başka bir şeye ihtiyacı vardır. Onlar yaşadıkları yere, bir şeyler yapmak, değer katmak, tecrübelerini topluma aktarmak için siyasete girer.

Geride durdukça, beklenen umut edilen şeyler gerçekleşmeyince, kendilerini mecbur hissederler, bir şeyler yapmak için.

Ülkemizde, başka türlü kamu yatırımlarından, eğitim, sağlık, ticaret ve sosyal refahı etkileyecek alanlarda illerine çok fazla katkı sağlayamazlar. Bireysel katacakları şeyler sınırlıdır.

Siyasi temsiliyet ile ilin vizyonuna ve kaderine olumlu katkı sunabilecek potansiyele sahip Sayın Mehmet Yolyapar gibi şahsiyetlere başarılar, hangi siyasi partide bulunursa bulunsun.

Burhan BURUK

Yazar

Sevgili Mehmet Bey,

Çorum’un geleceği için nasıl çabaladığınızı, çok önemli önerilerde bulunduğunuzu ve takipçiliğinizi yakından izliyoruz.

Bir basın duayeni ve Çorum sevdalısı olarak yıllardır çalışmalarınız ortada.

Çorum’da bir denge unsuru olarak, ilerici, Atatürkçü, demokrat, hoşgörülü ve beyefendi kişiliğinizle her kesimden oy alabileceğinizi düşünüyorum.

Bu nedenlerle, kararınızı kutlar, başarılar dilerim.

Dr. İsmail ÖZKUBAT

Sayın Yolyapar,

Çorum sevdası için alışılagelmiş ideolojilerin kilidini açarak aday adayı olmanızı kutluyorum.

Parti taassuplarını aşarak, Çorum için, ülkemiz için, adalet ve demokrasi için, uzlaşıya açık, herkesi kucaklayan ve bu güne kadar bunu başarı ile yapan birisi olarak, milletvekili olmanız Çorum’umuza katkı sağlayacaktır.

Hayırlı, uğurlu olsun.

Mustafa YÜCEEL

Ankara

Mehmet Bey,

Bu habere çok sevindim, çok da mutlu oldum. Bilgi ve tecrübelerinizin meyvesini toplama ve dağıtma zamanı geldi.

Çorum için güzellik olur.

Her zaman yanınızdayız.

Selam ve sevgilerle.

Metin ERİŞKEN

İstanbul