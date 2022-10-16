Sivas Belediye maçında “taraftarlarının neden olduğu saha olayları”ndan dolayı PFDK tarafından verilen “deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası”nın Tahkim Kurulu tarafından kaldırılması üzerine, Esenler Erokspor maçına Çorum FK taraftarı alındı. Karar, maç akşamı, geç saatlerde açıklandığı için, Çorum’daki taraftar grupları İstanbul’a gitmek için organize olamadı. Ama, çoğunluğu İstanbul’da ikamet eden Çorumlular, zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmadılar. 200 kadar Çorumlu sporsever, kendilerine ayrılan tribünden Çorum FK’ya destek verdi. Çorumlu sporseverler, 2-0 kaybedilen maçta sahadan puansız ayrılmanın üzüntüsü ile stattan ayrılırken, 100’e yakın Erokspor taraftarı da takımını yalnız bırakmadı.

(Hüseyin AŞKIN)

