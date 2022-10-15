2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bugün 10.hafta maçında, şampiyonluk adaylarından, İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’la karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta evinde, Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0 yenilerek liderliği Şanlıurfaspor’a kaptıran Çorum FK, bugün Erokspor karşısında yara sarmaya çalışacak. Bu doğrultuda, teknik direktör Mert Nobre tüm hesapları puan üzerine yaptı. Kırmızı-siyahlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Burak Çalık ve Suat Kaya forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan diğer oyuncuların durumları ise maçtan önce netlik kazanacak.

Teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay’ın getirilmesinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Esenler Erokspor cephesinde ise hedef galibiyet. Sarı-yeşilli ekip, Çorum FK maçını da kazanıp son haftalardaki yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor. İstanbul temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı olan stoper Enes Kayar takımdaki yerini alamayacak.

16 puanlı 2.sıradaki Çorum FK ile 14 puanlı 4.sıradaki Esenler Erokspor arasında bugün Esenler Erok Stadyumu’nda oynanacak maçı Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Arif Dilmeç ile Konya bölgesinden Abdulhamit Söyler yapacak. Antalya bölgesinden Ramazan Doğanay da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

