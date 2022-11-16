Osmancık Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) tarafından Eyüp Sultan Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte 5 bin kişiye pilav dağıtıldı.

OSDEF Başkanı Oğuzhan Er, etkinlikte yaptığı konuşmada Pilav Gününün Osmancık’ın tanıtımı amacıyla yapıldığını belirterek katılanlara teşekkür etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de pirincin tanıtımına çok önem verdiklerini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte tanıtım etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Başkan Gelgör “Biz bu etkinliklerde hemşehrilerimiz ile birlikte olalım, istişare edelim istiyoruz. Hep birlikte daha güzel etkinlikler yapmayı diliyorum. Bu etkinlerin devamı olacak ki birbirimizle kaynaşacağız” dedi.

10 ARALIK’TA ANKARA’DAYIZ

Gelgör, Ankara’da yaşayan Osmancıklıların yoğun talebi nedeniyle orada da Pilav Günü yapmayı planladıklarını söyledi. İstanbul’un ardından Ankara’da da Osmancık Pilav Günlerini geleneksel hale getireceklerini belirten Gelgör, Ankara’daki Pilav Günü için 10 Aralık tarihini belirlediklerini ifade etti.

Pilav Günü’ne DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Afacan, İBB İç Denetim Daire Başkanı Halim İpek, MHP İstanbul Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz, ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Eyüp Sultan Çorumlular Dernek Başkanı Tahir Arayıcı ve Yönetim Kurulu, ÇORDEF Genel Başkanı Dursun Ünlü ve Yönetim Kurulu, İstanbul Çorumluları Dernek Başkanı Muzaffer Korkmazgöz ve yönetim kurulu üyeleri ile Osmancık ve çevre ilçelerin köylerine ait İstanbul’daki hemşehri derneklerinden çok sayıda katılım oldu.

Başkan Gelgör, etkinliğe katılanlarla ayrı ayrı ilgilenerek teşekkür etti. Gelgör, ayrıca etkinliğin düzenlenmesine büyük destek veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yavuz ve Eyüpsultan Belediyesi birimlerine de teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER DE KATILDI

Öte yandan Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri belediyenin tahsis ettiği araçla Osmancık Pilav Günü’ne gitti. Okul Müdürü Ahmet Saltık ve okul öğretmenleri öncülüğünde pilav gününe katılan öğrenciler stantlarda ve pilav dağıtımında görev aldı. Öğrenciler Ayasofya Cami ve Sultanahmet Cami başta olmak üzere İstanbul’daki tarihi mekanları da gezdi.



(Haber Merkezi)

