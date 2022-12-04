Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Mecitözü Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Kemal Tepe ve organizatör firma sahibi Musa Tunoğlu, geçen hafta Çorum’daki temasları çerçevesinde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’yı ziyaret ettiler.

Ahlatcı ve Alapala, Çorum’un tanıtımı için yapılan tüm etkinliklere destek olduklarını belirterek, İstanbul Maltepe’de 15-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Memleket Tanıtım Günleri etkinliğini de takdirle karşıladıklarını ve mümkün olan desteği vereceklerini söylediler.

(Haber Merkezi)

