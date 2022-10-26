ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca 27 Araştırma Görevlisi alacak.

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak.

Sınav Takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Başlama tarihi : 24.10.2022

Başvuru Bitiş Tarihi : 07.11.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.11.2022

Sınav Tarihi : 16.11.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.11.2022

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