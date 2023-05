KESK’e bağlı sendikaların temsilcilik binalarına “İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmiyoruz” yazılı pankartlar açan KESK üyeleri adına bir açıklama yayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çorum Şube Kadın Sekreteri Eylem Aka Kaya, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin verilen kararını reddetiklerini belirterek, “Danıştay 10. Dairesi’nin bu hukuksuz kararını temyize, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dâhil bütün hukuki süreçleri işleteceğiz. Aynı zamanda sokakları, meydanları, işyerlerini terk etmeyerek mücadele ile kazandığımız haklarımızdan, hayatlarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Taleplerimizi daha görünür kılmak, daha çok insana ulaşmak için ilimizde bulunan KESK binamıza “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” içerikli pankartımızı astık. Ayrıca bütün hafta boyunca da işyerimizde kokartlar takarak İstanbul Sözleşmesinden hayatlarımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz diyeceğiz” dedi.

“Hayatlarımızdan, haklarımızdan, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diyen Eylem Aka Kaya, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye, 2011 yılında ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilmişti. Biz kadınlar, tek bir adamın verdiği bu kararı tanımadığımızı, karar açıklandığı günden itibaren sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde, üniversitelerde, bulunduğumuz her yerde haykırdık. Birçok kadın örgütü, sendikalar, emek ve meslek örgütleri, barolar bu hukuksuz karara karşı itiraz etti ve mücadelemizi sürdürdük. Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali talebi ile açılmış davalarda kararını 19 Temmuz'da açıkladı. Ne yazık ki; bu karar ve gerekçesi, Türkiye'nin sadece İstanbul Sözleşmesi değil, temel insan haklarını ilgilendiren diğer uluslararası sözleşmelerden de tek kişinin kararıyla çekilmesinin önünü açan bir karardır ve bu karar onaylanırsa, hiç bir uluslararası sözleşmenin ve mevcut yasanın güvencesi kalmayacak. Sadece hukukun üstünlüğü ilkesi değil, ülkenin ve herkesin hukuk güvenliği de yok edilmiş olacak.

Danıştay'a açtığımız davalarda kararnamenin yaşam hakkı ihlali sonucunu doğurabileceği için yürütmenin durdurulmasını talep etmiştik. KESK ve KESK’e bağlı sendikaların açtığı davalar ve açılan tüm diğer davalarda da kararnamenin yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi. Bu arada kadına yönelik şiddet başta evlerde, işyerlerimizde, sokakta ve yaşamımızın tüm alanlarında artarak devam etti.

Verilen bu hukuksuz kararın iktidar tarafından gerçekleştirilen kadın düşmanı bir hamle olduğunu, yaşamlarımızın ve hak mücadelemizin yok sayılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bu kararla Danıştay, tek adam iktidarının meclisi devre dışı bırakarak istediği her kararı alabileceğini, istediği her uluslararası sözleşmeden kafasına göre çekilebileceğini göstermiştir. Bu nedenlerle bu kararın, kadınlar nezdinde, toplum nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Sözleşmeden imzanın çekilmesinin hemen ardından gelen nafaka yasası düzenlemeleri AKP'nin kadın düşmanı politikalarını güçlendirmek için kadın kazanımlarına dönük saldırılarını ve kadın düşmanı politikalarını devam ettireceğini göstermiştir.

Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi kararı birçok tehdidi barındırmaktadır; Türkiye’nin taraf olduğu yüzlerce uluslararası sözleşme var ve bunların hepsi kanun hükmündedir. Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararına göre Cumhurbaşkanı bir gecede yüzlerce kanunu tek bir cümlelik kararla kaldırabilir, böylelikle imzacısı olduğumuz tüm uluslararası sözleşmelerin güvencesini yok edebilir.

Hukukun üstünlüğü ilkesini yerle bir eden Danıştay kararı hukuki değil siyasidir; bu karar kadınları kamusal alanın dışına iterek, kadınların yaşam haklarını aile- erkek ve ataerkinin çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden dizayn etme çabasının en somut adımıdır.

KESK olarak Danıştay 10. Dairesi’nin bu hukuksuz kararını temyize, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dâhil bütün hukuki süreçleri işleteceğiz. Aynı zamanda sokakları, meydanları, işyerlerini terk etmeyerek mücadele ile kazandığımız haklarımızdan, hayatlarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Taleplerimizi daha görünür kılmak, daha çok insana ulaşmak için ilimizde bulunan KESK binamıza “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” içerikli pankartımızı astık. Ayrıca bütün hafta boyunca da işyerimizde kokartlar takarak İstanbul Sözleşmesinden hayatlarımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz diyeceğiz.” (Haber Merkezi)