ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Pendik Belediyesi, Kurtköy'de 3.192 metrekare "büyük sanayi alanı" nitelikli arsayı 54 milyon 269 bin 780 Türk Lirası muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

İhale 2 Aralık 2022 tarihinde Pendik Belediye Binası 7. kattaki Encümen odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak. Şartname 1.000 Türk Lirası bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

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