ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüde 36 öğretim üyesi alacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacak.

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek. Bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun görülmesi halinde birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme yapılacak.

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