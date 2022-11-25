Dünya Çorumlular Konfederasyonu tarafından İstanbul’da ikincisi düzenlenen Çorum Günleri tanıtım etkinliği 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 15.00’de Maltepe Sahil’de başlayacak ve 4 gün sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlik “Dünyanın merkezi Çorum, İstanbul Maltepe Sahil’de” sloganıyla duyuruldu.

Konfederasyon yöneticilerinden Gülay Keçecioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Maltepe Sahil’de Çorum’un, kültür, sanat, tarih, gastronomi değerleri ile tanıtılacağını bildirdi.

(Haber Merkezi)

