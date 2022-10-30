İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu, Çorumlu ressam-minyatür sanatçısı Alev Burhanoğlu’nun küratörlüğünde Çorum’da Puduhepa Resim Sergisi açtıktan sonra, İskilip Yaylacıkseki köyüne 2 bin çam fidanı dikerek “İKL Sanat Hatıra Ormanı” oluşturdu.

İskilip’in tarihî Sakarya İlkokulu’nda ise “orman” konulu resimler sergilendi, yine Hatıra Ormanı Sorumlusu Mimar Nihal Kaya tarafından öğrencilere bu konuyla ilgili sunum yapıldı. Çocuklara Türk bayrakları ve sanatsal armağanlar verildi.

İKL Sanat Başkanı Alev Burhanoğlu, fidan dikiminde büyük emeği geçen İskilip Orman İşletme Şefi Elif Kartal’a, Sakarya İlkokulu Müdürü Şerife Çoban ile öğretmenler Münrevver Şimşek, Ayfer H. Ve Atanur Yılmaz’a teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

