ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İstanbul Kent Üniversitesinin Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre de Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları başvuruları, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların 29 Mart 2023 tarihine kadar talep edilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi ilgili dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

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