ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Kent Üniversitesinde Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi istihdam edilecek.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili Dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurmak isteyen adayların ise 23 Şubat 2023 tarihine kadar istenilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

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