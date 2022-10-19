ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından 86 adet binek ve ticari araç açık artırma ile satılacak.

Otomobil, kamyonet, minibüs, otobüs, motosiklet, çekici, dorse, TIR, ambulans vb. nitelikte araçların satışı, 25-26-27 ve 28 Ekim 2022 tarihlerinde Barbaros Mah., Begonya Sok., No:9A, Ataşehir, İstanbul adresindeki ihale salonunda açık artırma ile gerçekleştirilecek.

İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir. Artırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak.

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