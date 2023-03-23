Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı maçı İstanbul bölgesi A klasman hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Diyarbakır Stadyumu’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Kadir Akıllı ve İstanbul bölgesinden Sinan Ertinğü yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Burak Taşkınsoy da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

TÜRKMEN’LE 4 MAÇTA 4 PUAN

Orta hakem Mehmet Türkmen, daha önce Çorum FK’nın 4 maçını yönetti. Çorum temsilcisi bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, attığı 9 gole karşılık 10 gol yedi.

Çorum FK, Türkmen’in yönettiği maçlardaki tek galibiyetini 2018-2019 Sezonunun 16.haftasında konuk ettiği Karacabey Belediye’ye karşı 4-1’lik skorla alırken, 2020-2021 Sezonunda, Uşakspor’la deplasmanda oynadığı maçta da 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekibin, 2020-2021 Sezonunda, evinde 1461 Trabzon’a 3-2, 2021-2022 Sezonunda ise deplasmanda Sakaryaspor’a 4-1 yenildiği maçları da Mehmet Türkmen yönetti.

Türkmen, Amed Sportif Faaliyetler’in ise bugüne kadar 1 maçını yönetti. Diyarbakır temsilcisi, Türkmen’in yönettiği maçta, 2020-2021 Sezonunun 6.haftasında konuk olduğu Zonguldak Kömürspor’u 1-0 yendi.

(Hüseyin AŞKIN)

